نائب: لائحة مجلس الشيوخ جاءت متوافقة مع الدستور

نائب: لائحة مجلس الشيوخ جاءت متوافقة مع الدستور
الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 08:03 م
كريمة أبو زيد و السيد السعدنيطباعة
قال نور هاشم عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون اللائحة الداخلية ترجم رؤية الأحزاب وأعضاء المجلس وخرجت بالتوافق في غالبية المواد.
وأكد نور، في بيان الاثنين، أن نصوص اللائحة خرجت منضبطة ومتوافقه مع الدستور وترجمت نصوصه لتبدأ الغرفة الثانية من التشريع مهام عملها عقب إقرار اللائحة لاستكمال البنيان التشريعي.
وأشار إلي أن مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تأتي اتساقا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، لاسيما وأن هناك التزامًا دستوريًا على مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته.
ووجّه نور هاشم الشكر لأعضاء اللجنة الخاصة لوضع اللائحة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، مؤكدة أن خروج اللائحة بذلك التوافق يؤكد أن اللجنة كانت حريصة على الأخذ بكافة آراء المشاركين.
وجاء مشروع اللائحة مكون من 292 مادة مقسمة إلى 12 بابًا ورد الكثير من أحكامها مرددًا للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وأكد نور، في بيان الاثنين، أن نصوص اللائحة خرجت منضبطة ومتوافقه مع الدستور وترجمت نصوصه لتبدأ الغرفة الثانية من التشريع مهام عملها عقب إقرار اللائحة لاستكمال البنيان التشريعي.
وأشار إلي أن مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تأتي اتساقا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، لاسيما وأن هناك التزامًا دستوريًا على مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته.
ووجّه نور هاشم الشكر لأعضاء اللجنة الخاصة لوضع اللائحة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، مؤكدة أن خروج اللائحة بذلك التوافق يؤكد أن اللجنة كانت حريصة على الأخذ بكافة آراء المشاركين.
وجاء مشروع اللائحة مكون من 292 مادة مقسمة إلى 12 بابًا ورد الكثير من أحكامها مرددًا للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب.