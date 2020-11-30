نائب: لائحة مجلس الشيوخ جاءت متوافقة مع الدستور

قال نور هاشم عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون اللائحة الداخلية ترجم رؤية الأحزاب وأعضاء المجلس وخرجت بالتوافق في غالبية المواد.وأكد نور، في بيان الاثنين، أن نصوص اللائحة خرجت منضبطة ومتوافقه مع الدستور وترجمت نصوصه لتبدأ الغرفة الثانية من التشريع مهام عملها عقب إقرار اللائحة لاستكمال البنيان التشريعي.وأشار إلي أن مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تأتي اتساقا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، لاسيما وأن هناك التزامًا دستوريًا على مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته.ووجّه نور هاشم الشكر لأعضاء اللجنة الخاصة لوضع اللائحة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، مؤكدة أن خروج اللائحة بذلك التوافق يؤكد أن اللجنة كانت حريصة على الأخذ بكافة آراء المشاركين.وجاء مشروع اللائحة مكون من 292 مادة مقسمة إلى 12 بابًا ورد الكثير من أحكامها مرددًا للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب.