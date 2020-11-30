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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الرئاسة اللبنانية: لا دور لأي طرف ثالث في تشكيل الحكومة

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 12:22 م
ميشال عون
ميشال عون
وكالات
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أكد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية اليوم الاثنين، أنه لا دور لأي طرف ثالث في مسار
تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال مكتب الإعلام، في بيان صحفي اليوم أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام":"نشرت صحيفتا "اللواء" و"نداء الوطن"، ونقلت عنهما مواقع الكترونية وإعلامية أخرى، معلومات مختلقة عن مسار تشكيل الحكومة الجديدة، لا سيما الإشارة الى دور لرئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل في عملية التشكيل".

وأضاف المكتب أن "هذه المعلومات كاذبة ولا تمت إلى الحقيقة بصلة، وهي تتكرر من حين الى آخر وتعمم من وسيلة إعلامية الى أخرى بتنسيق واضح من جهات معروفة ولأهداف لم تعد خافية على أحد".

وجدد التأكيد أن "تشكيل الحكومة يتم بالاتفاق بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري ولا دور لأي طرف ثالث فيه".

وكان تم تكليف الحريري بتشكيل حكومة جديدة في 22 أكتوبر الماضي بعد تسميته في الاستشارات النيابية الملزمة من قبل 65 نائبًا من أصل 120 نائبا.

وأعرب الحريري عن رغبته بتشكيل حكومة من اختصاصيين في أسرع وقت ممكن، ويأتي تكليف الحريري بعد حوالي سنة من تقديمه استقالة حكومته في 29 أكتوبر 2019 إثر الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في 17 من نفس الشهر.

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