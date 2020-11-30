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أيام زمان

حكاية الفيلم الذى لم يكتمل بين «كلاى» وسعاد حسنى

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 07:50 ص
كلاي وسعاد حسنى
كلاي وسعاد حسنى
وائل توفيق
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حكى نجيب المستكاوي كواليس الفيلم السينمائي الذي كان سيظهر فيه البطل العالمي محمد علي كلاي في مصر، وذلك في كتابه "بطل الأبطال محمد علي كلاي".

وقال "المستكاى": "كلاي قال لي في أذني بأنه اتفق على تمثيل فيلم في القاهرة وستكون بطلته حسني، في إشارة إلى سعاد حسني".

وأخبر محمد علي كلاي المستكاوي"، أن الفيلم كان سيكون اسمه "الضربة".

وزار الملاكم العالمي الراحل مصر أكثر من مرة، وكان يرغب في شراء أو تأجير "فيلا" في منطقة الأهرامات، وكشف عن ذلك في لقاء تلفزيوني رفقة المعلق الرياضي الراحل الكابتن لطيف.

وبعد أن أشهر الملاكم العالمي محمد علي كلاي إسلامه جاء للقاهرة وأدى فيها صلاته رفقة شقيقه "عبدالرحمن"، وأعلن إعجابه بالآثار المصرية ورئيسها جمال عبدالناصر، وطلب مقابلته.

وصرح "كلاي" بعد زيارته للقاهرة والأقصر وأسوان ومحافظة الإسكندرية قائلًا: "الآن رأيت السد العالي الذي سمعت عنه.. والآن أستطيع أن أقرر بحق أن هذا العمل ليس سهلا، وأنه دليل واضح ونموذج مجسم لعظمة الرئيس جمال عبدالناصر".

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