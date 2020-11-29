طبيب مارادونا متهم بالقتل غير المتعمد

يخضع طبيب أسطورة كرة القدم الأرجنتيني الراحل دييجو مارادونا إلى التحقيق بتهمة القتل غير المتعمد بعد أربعة أيام من وفاة الفتى الذهبي جراء أزمة قلبية في منزله، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأرجنتينية "تيلام".

وبحسب صور بثها التلفزيون ومصادر قضائية استندت إليها الوكالة الأرجنتينية، فقد داهمت الشرطة مكتب ومنزل ليوبولدو لوكي الأحد بحثًا عن أدلة حيال إهمال مهني محتمل.