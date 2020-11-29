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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل: إدانة أوروبا لاغتيال العالم الإيراني نفاق

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 06:05 م
وزير الاستخبارات
وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين،
وكالات
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قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين، الأحد، إن إدانة أوروبا لاغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده مجرد نفاق.

وأضاف كوهين، العضو في حزب الليكود الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "بدلًا من اتخاذ موقف واضح بشأن العقوبات اللازمة لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي، نراهم (الاتحاد الأوروبي) يدفنون رؤوسهم في الرمال مرة أخرى".

وزعم كوهين أنه ليس لديه فكرة عمن يقف وراء عملية الاغتيال لكنه قال لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "إيران تدعو صراحة إلى تدمير إسرائيل. ومن ثم من وجهة نظرنا أي شخص يشارك بنشاط في محاولة تطوير سلاح نووي هو هدف للقتل".

وأضاف أن إيران لم تتخل مطلقا عن خطتها وجهودها للحصول على القنبلة الذرية.

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