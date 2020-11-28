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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باحثون صينيون: كورونا نشأ في اليونان أو الهند

السبت 28/نوفمبر/2020 - 04:13 م
كورونا في الهند
كورونا في الهند
أبوزيد على
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قدّم باحثون صينيون من الأكاديمية الصينية للعلوم دراسة تزعم أن فيروس كورونا "كوفيد-19" نشأ في الهند أو ربما اليونان.

ورجح فريق الأكاديمية الصينية للعلوم أن الفيروس بدأ في الهند في صيف عام 2019، وانتقل من الحيوانات إلى البشر عبر المياه الملوثة، قبل الوصول إلى ووهان، حيث تم اكتشافه لأول مرة، وفقًا لما ذكرته صحيفة «جريك سيتي تايمز» اليونانية.

وذكر الباحثون أن التحليل الوراثي المقدم للنشر في مجلة «لانسيت»، يشير إلى أن مصدر «كوفيد-19» كان بلدًا آخر غير الصين، ربما الهند أو حتى اليونان.

وادّعى فريق البحث أن كورونا ربما انتقل إلى البشر لأول مرة في صيف عام 2019 عندما تعرضت الهند وباكستان لموجة حرارة طويلة.

فيما كتب باحثون في الأكاديمية الصينية للعلوم وجامعة فودان في شنجهاي وجامعة تكساس هيوستن: "أدى نقص المياه إلى جعل الحيوانات البرية مثل القرود تنخرط في معركة مميتة على الماء فيما بينها، وكان من المؤكد أنها ستزيد من فرصة التفاعلات بين الإنسان والحيوان".

كما قالوا إن السارس وفيروس كورونا عادة ما يبطئان انتشارهما في درجات الحرارة المرتفعة، موضحين أن التحليل يدحض النظرية القائلة بأن الفيروس ظهر لأول مرة في ووهان.

واقترح الباحثون أن هناك 8 دول أخرى قد يكون خرج منها فيروس كورونا المستجد لأول مرة، وهي: بنجلاديش والهند وإيطاليا والولايات المتحدة واليونان وأستراليا وجمهورية التشيك وروسيا وصربيا.

يذكر أنه تم تقديم الدراسة إلى لانسيت «The Lancet»، لكن لم تتم مراجعتها بعد.

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