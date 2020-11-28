البيئة: نتطلع لزيادة مصانع تدوير المخلفات الإلكترونية

اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث سبل زيادة الاستثمار فى مجال المخلفات الالكترونية.وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد اتخاذ الوزارة خطوات جادة وفاعلة فى مجال إدارة المخلفات الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتى تعد مخلفات خطرة على صحة الإنسان والبيئة، لذا فكان لابد من وضع إطار ينظم العمل فى هذا المجال من أجل تسهيل عملية جمع تلك المخلفات تمهيدًا لدخولها مصانع التدوير.وقد تقدمت وزيرة البيئة بالشكر للدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على معاونتهم لوزارة البيئة فى مجال المخلفات الإلكترونية وسعيهم لمعاونة الوزارة أيضًا فى مجال المخلفات الصلبة من خلال وضعهم لنظام محدد إلكترونيًا يتم من خلاله تتبع من يقوم بإلقاء القمامة ومعرفة الأماكن التى تم إلقاء القمامة بها مما ينظم العمل فى مجال المخلفات بشكلٕ عام.