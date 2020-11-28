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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

«التحفيل».. لغة المتعصبين التى تسبب أمراض خطيرة

السبت 28/نوفمبر/2020 - 01:19 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
إسلام جمال
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«حرقة الأعصاب».. كان العنوان الرسمى لمباراة أمس التى جمعت بين الأهلى والزمالك، وأنتهت بفوز ا الاحمر ليقتنص الأميرة السمراء.


وأنهالت التعليقات و"التحفيل" على جمهور الزمالك، لتنتقل المباراة من أرض الملعب، إلى مواقع التواصل الإجتماعى.

«الكوميكس» وسيلة للتحفيل

احتفلت جماهير النادي الأهلي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بلقب دوري أبطال إفريقيا، مستعينة بـ"الكوميكس" في التحفيل على جماهير القلعة البيضاء.

ويعد "الكوميكس" اللغة الرسمية للتحفيل بين جماهير الكرة المصرية، حيث تستمر "الحفلة" لأيام، ولكن بهذة البطولة قد يمتد لأسابيع.

طبيب: «التحفيل» يزيد من الإصابة الإكتئاب

أكدت الدكتورة صفيناز عبد السلام، إستشارى الطب النفسى، أن "التحفيل" يتسبب فى زيادة فرص الإكتئاب، خاصة بين الاشخاص العاطفين.

وفى هذا الصدد، أوضح الدكتور أحمد البدوى، أن مشجعى نادى الزمالك يتميزون بتحمل الضغوط، مشيرًا إلى أنهم أكثر مرونة.

أنفجار بشرايين المخ

أكدت دراسة بريطانية، أن الانفعال والعصبية الزائدة عن الحد، تساهم في زيادة فرص الإصابة بالسكتات الدماغية، من خلال إنفجار أحد شرايين المخ، الذى يؤدى للوفاة مباشرة.

وأشار باحثون إلى أن الإفراط في التشجيع يساهم في توقف عضلة القلب، الأمر الذي يشكل خطرًا على الحياة.

«العصبية الزائدة» تهدد الرئة

يسبب الغضب والعصبية الزائدة، حدوث بعض التغييرات المزاجية يمكن أن يكون لها آثار سلبيّة قصيرة المدى على الرئتين، ما يؤدي لحدوث تغييرات عصبيّة هرمونية.

ويعتقد الباحثون أن زيادة هرمونات التوتر المرتبطة بالغضب، تؤدي لحدوث التهاب في الشُعب الهوائيّة.


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