«التحفيل».. لغة المتعصبين التى تسبب أمراض خطيرة

«الكوميكس» وسيلة للتحفيل



طبيب: «التحفيل» يزيد من الإصابة الإكتئاب



أنفجار بشرايين المخ



«العصبية الزائدة» تهدد الرئة



«حرقة الأعصاب».. كان العنوان الرسمى لمباراة أمس التى جمعت بين الأهلى والزمالك، وأنتهت بفوز ا الاحمر ليقتنص الأميرة السمراء.وأنهالت التعليقات و"التحفيل" على جمهور الزمالك، لتنتقل المباراة من أرض الملعب، إلى مواقع التواصل الإجتماعى.احتفلت جماهير النادي الأهلي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بلقب دوري أبطال إفريقيا، مستعينة بـ"الكوميكس" في التحفيل على جماهير القلعة البيضاء.ويعد "الكوميكس" اللغة الرسمية للتحفيل بين جماهير الكرة المصرية، حيث تستمر "الحفلة" لأيام، ولكن بهذة البطولة قد يمتد لأسابيع.أكدت الدكتورة صفيناز عبد السلام، إستشارى الطب النفسى، أن "التحفيل" يتسبب فى زيادة فرص الإكتئاب، خاصة بين الاشخاص العاطفين.وفى هذا الصدد، أوضح الدكتور أحمد البدوى، أن مشجعى نادى الزمالك يتميزون بتحمل الضغوط، مشيرًا إلى أنهم أكثر مرونة.أكدت دراسة بريطانية، أن الانفعال والعصبية الزائدة عن الحد، تساهم في زيادة فرص الإصابة بالسكتات الدماغية، من خلال إنفجار أحد شرايين المخ، الذى يؤدى للوفاة مباشرة.وأشار باحثون إلى أن الإفراط في التشجيع يساهم في توقف عضلة القلب، الأمر الذي يشكل خطرًا على الحياة.يسبب الغضب والعصبية الزائدة، حدوث بعض التغييرات المزاجية يمكن أن يكون لها آثار سلبيّة قصيرة المدى على الرئتين، ما يؤدي لحدوث تغييرات عصبيّة هرمونية.ويعتقد الباحثون أن زيادة هرمونات التوتر المرتبطة بالغضب، تؤدي لحدوث التهاب في الشُعب الهوائيّة.