ضبط هاربين من أحكام بالسجن وغرامات تتجاوز 6 ملايين جنيه بالقاهرة

ضبطت وحدة مباحث قسم شرطة الساحل بالقاهرة، مقاول، مقيم بدائرة القسم، مطلوب لتنفيذ عدد 6 أحكام غرامة بإجمالي مبالغ مستحقة أكثر من 3 ملايين جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون، من ضبط مقاول، مقيم بدائرة القسم، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 24 حكم حبس جزئي وغرامات، بإجمالي عقوبات بلغت 28 سنة، وغرامات بقيمة مالية أكثر من 3 ملايين جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.