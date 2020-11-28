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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«التنظيم والإدارة»: هيكلة 74 جهة حكومية خلال 4 أشهر لحسم التعيينات الحكومية

السبت 28/نوفمبر/2020 - 07:25 ص
التنظيم والإدارة
التنظيم والإدارة
أميرة ممدوح
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كشف الجهاز المركزى التنظيم والإدارة، عن الانتهاء من دراسة معدلات أداء لعدد 74 جهة لبحث العجز والفائض في بعض الوظائف الإدارية، خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر من عام 2020.

وأوضح الجهاز أن أبرز الجهات التي شملتها عملية الهيكلة هي وزارات الطيران المدني والإسكان والمالية، ووزارة شئون المجالس النيابية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومصلحة الري، ودوواوين عموم محافظات الوادي الجديد، وكفر الشيخ، والاسماعيلية، وسوهاج، والمنوفية، وشمال سيناء، والقليوبية، وجامعة الأزهر، وجامعة دمياط، والجهاز المركزي للتعمير، والهيئة العامة للنقل النهري، وذلك تمهيدًا لحسم مصير مسابقة التعيينات الحكومية المركزية.

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