الجيش الإيراني يتوعد بـ«الانتقام القاسي» ردًا على اغتيال زاده

شدد رئيس الأركان العامة للجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، على أن "الانتقام القاسي" بانتظار منفذي جريمة اغتيال العالم محسن فخري زاده ومن يقفون وراءهم.وصرح قائد الأركان الإيراني بأن مسئولية اغتيال العالم محسن فخري زاده تقع على عاتق إرهابيين على ارتباط بالاستكبار العالمي والكيان الصهيوني.وأكد أن طهران لن تتوانى عن مطاردة ومعاقبة المسئولين عن اغتيال العالم محسن فخري زاده، لافتا إلى أن "العالم محسن فخري زاده تمكن من زيادة القدرات الدفاعية الإيرانية إلى مرحلة جيدة من الردع".