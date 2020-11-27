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لايف ستايل

«بكار ونيمو».. لماذا يعشق البالغون أفلام الكارتون؟

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 07:23 م
السمكة نيمو
السمكة نيمو
إسلام جمال
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يابني كبرت على الكارتون».. من منا لم يسمع هذه الجملة من والديه، على الرغم من تكرار سماعها، إلا أن البعض مازال يشاهد أفلام الكارتون فى الكبر.

في عصرنا هذا لم يقتصر الكارتون على الصغير، بل أصبح الكبار يعشقون مشاهدة أفلام الأنمي، فما السبب في تعلق الكبار بأفلام الكارتون.
«بكار ونيمو».. لماذا
دراسة: 40% من البالغين يشاهدون أفلام الكارتون

أكدت إحصائية نشرها موقع ديلى ميل البريطانى أن أفلام الكارتون يشاهدها اكثر من 40% من البالغين، مؤكدين أن النسبة قد تزيد بسبب أنه يرئ البعض أن الصريح بمشاهدة أفلام الكارتون يقلل من شخصيتهم.

وأستند الباحثون فى نتائجهم على بعض استطلاعات الرأى شمل شريحة كبيرة من الشباب فوق 20 عاما.
«بكار ونيمو».. لماذا
«بكار والسمكة نيمو».. الأكثر شعبية بين الكبار
علق محمود مرسى، 28 عاما، أن مشاهدة أفلام الكارتون، من العادات التى تساهم فى تخفيف حدة التوتر والقلق الناجم عن ضغوط اليوم، مؤكدًا أن السمكة نيمو كارتونه المفضل

فيما رأى محمد حامد، أن أفلام الكارتون أصبحت للكبار أيضًا، مشيرًا الى ان السينما العالمية بدأت فى إنتاج أفلام إنمي تخاطب الكبار.

وعن الكارتون المفضل، أوضح أن "شركة المرعبين المحدودة" بالإضافة الى "بكار"، من الأفلام الكارتونية المفضلة لديه.
«بكار ونيمو».. لماذا
طبيب نفسي: مشاهدة الكبار لأفلام الكارتون.. «حنين للماضى»
من جانبها أوضحت الدكتورة صافيناز عبد السلام، إستشارى الطب النفسي، أن مشاهدة البالغين لأفلام الكارتون، ماهو الا حنين للماضى والهروب من الواقع.

وأضافت "عبد السلام" أن مشاهدة أفلام الكارتون يعتبر من الأمور الصحية للكبار، من اجل تخفيف التوتر والقلق الناجم عن ضغوط الحياة اليومية.

وأكدت استشارى الطب النفسى، أن مشاهدة الكبار لأفلام الكارتون، يساهم فى علاج الاكتئاب، وخاصة القلق المزمن، حيث أنة أحد أليات العلاج النفسي فى بعض الأحيان.

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