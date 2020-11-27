برلمانى: حوار انتصار السيسى يكشف حرص الرئيس على تحقيق الإنجازات

قال النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، إن حوار السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس على فضائية DMC كشف عن مدى حب الرئيس لعمله وحرصه على تحقيق مزيد من الإنجازات، رغم ما تم تحقيقه من إنجازات ضخمة في كل المجالات خلال السنوات السابقة.وأوضح المسعود، في بيان اليوم، أن هذا الأمر بات واضحًا عندما قالت السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي: "بشكر ربنا عليه وإن شغله الشاغل بلده، يحبها جدًا ويحب ناسها، ويسعد جدًا حينما تكون الأمور ماشية كويس فى كل حاجة، ولما بنقوله الناس فرحانة بالإنجازات يقول لسه معملتش حاجة".وأشار البرلماني إلى أن حديث السيدة انتصار السيسى يؤكد أيضا أنها تشارك الرئيس السيسى في هذا الأمر، وأنها تتحمل المسئوليات بشكل كبير ناحية أسرتها وبيتها.