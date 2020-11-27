سول تحبط محاولة كورية شمالية لاختراق شركات تطور لقاحات كورونا

قال عضو في لجنة المخابرات بالبرلمان، إن وكالة المخابرات الكورية الجنوبية أحبطت محاولات كورية شمالية لاختراق الشركات الكورية التي تطور لقاحات لفيروس كورونا، حسبما ذكر موقع «نيوز1» الإخباري.ونسب الموقع إلى ها تاي-كيونج العضو بالبرلمان قوله بعد الاطلاع على إحاطة من وكالة المخابرات الوطنية، إن الوكالة لم تحدد عدد شركات الأدوية التي استهدفت أو اسمائها، لكنها قالت إنه لم يقع أي ضرر من محاولات الاختراق.كانت شركة مايكروسوفت قالت الإسبوع الماضي، إن متسللين يعملون لحساب حكومتي روسيا وكوريا الشمالية حاولوا اقتحام شبكات سبع شركات أدوية ومراكز متخصصة في أبحاث اللقاحات في كوريا الجنوبية وكندا وفرنسا والهند والولايات المتحدة.