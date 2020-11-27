قبل مباراة الأهلى والزمالك.. إضاءة برج القاهرة بعبارة «لا للتعصب»

تمت إضاءة برج القاهرة بعبارة «لا للتعصب.. مصر أولًا» قبل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، وذلك للحث على عدم التعصب الكروي وتوعية الجماهير بالروح الرياضية، وذلك ضمن مباردة وزارة الشباب والرياضة التي أطلقها بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لنبذ التعصب.ويشهد اليوم الجمعة لقاء القمة في نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك، على أرض ملعب استاد القاهرة في تمام الساعة التاسعة مساء.