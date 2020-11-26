الأمم المتحدة: حان الوقت لإيقاف الحرب في اليمن

أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن جريفيثس، الخميس، أن الوقت قد حان لإيقاف الحرب في اليمن وإنهاء معاناة شعبه.وقال جريفيثس في تصريحات مساء اليوم، إن اليمن في حاجة لوقف إطلاق النار وإلى فتح البلاد أمام المساعدات الإنسانية، وفق قناة "الحدث".وشدد المبعوث الأممي إلى اليمن على أن الوضع الإنساني في اليمن يزداد ترديا ويمكن تجنب حدوث مجاعة في هذا البلد.وكان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيثس، أكد أمس خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أن الالتزامات الجادة والمدروسة لقادة الأطراف اليمنية وحدها قادرة على إنهاء النزاع، موضحًا أن المحنة التي يعاني منها شعب اليمن لا تتطلب أقل من رهان حازم على السلام وإنهاء الحرب وفتح البلاد واستئناف السعي نحو حلّ سياسي يشمل الجميع.وشدد جريفيثس أنه يجب على الطرفين في اليمن اتخاذ القرارات النهائية المطلوبة لكي تؤتي مفاوضات الإعلان المشترك ثمارها.