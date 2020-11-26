رسلان: نتابع بيانات الأرصاد لمواجهة مخاطر الأمطار

قال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن الاستعدادات لمواجهة الأمطار تبدأ من خلال متابعة دقيقة لبيانات هيئة الأرصاد الجوية، لتحديد توقيت النوات والأماكن التي سوف تسقط عليها الأمطار، لتنشر الشركات التابعة معداتها بمختلف المحاور، وفقًا لخطة الطوارئ لكل شركة.وأشار إلى تمركز معدات الشركات بالمحاور الرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى والأنفاق والأماكن المنخفضة، ورصد المناطق الساخنة فى كل نوة، لسرعة إيجاد حلول لها، مع التواصل المستمر من خلال غرف الطوارئ والعمليات بكل شركة بالمحافظات مع كل الجهات المعنية.وأوضح أنه يمكن استقبال بلاغات وشكاوى الصرف الصحى والأمطار من خلال شركاتنا عبر أرقام الخطوط الساخنة 175 بالقاهرة والإسكندرية، و125 بباقى المحافظات.وقال إن أكبر التحديات الحالية للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار الأماكن الغير المخططة والعشوائيات، ونواجه صعوبات في التعامل مع هذه الأماكن بسبب ضيق الشوارع وصعوبة دخول المعدات الكبيرة للتعامل مع الموقف، لذلك نتعامل معها بمعدات خاصة أصغر.وأكد رئيس الشركة القابضة على التنسيق مع كل الجهات المعنية والمحليات والمرور، ووزارة الرى لتخفيض مناسيب الترع والمصارف لتستطيع استقبال كميات المياه، ونلجأ أحيانًا كشركات مياه الشرب لتخفيض الضغوط لتقليل الأحمال على شبكات الصرف الصحى لاستقبال أكبر قدر ممكن من مياه الأمطار.وأضاف أن المياه الزائدة عن قدرة شبكات الصرف الصحى نتعامل معها من خلال سيارات الكسح، أو شنايش الأمطار خصوصًا بالإسكندرية التي لديها أكثر من 32 ألف شنيشة أمطار، ونستعين بمعدات من الشركات التابعة للشركة القابضة بجميع المحافظات لمساعدة الشركات الشقيقة التى تتعرض محافظتهم لنوات شديدة.ووجه المهندس ممدوح رسلان، الشكر للعاملين بشركات المياه والصرف الصحى، على مجهوداتهم، وكونهم يواصلون الليل بالنهار مقيمين بالسيارات على مدار الساعة، حتى أثناء تغيير الورديات يظلون متواجدين فى أماكن العمل، لمواجهة أي طارئ.