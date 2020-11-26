رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 26 نوفمبر 2020 الموافق 11 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رسلان: نتابع بيانات الأرصاد لمواجهة مخاطر الأمطار

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 08:30 م
المهندس ممدوح رسلان
المهندس ممدوح رسلان
محمد إبراهيم
طباعة
قال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن الاستعدادات لمواجهة الأمطار تبدأ من خلال متابعة دقيقة لبيانات هيئة الأرصاد الجوية، لتحديد توقيت النوات والأماكن التي سوف تسقط عليها الأمطار، لتنشر الشركات التابعة معداتها بمختلف المحاور، وفقًا لخطة الطوارئ لكل شركة.

وأشار إلى تمركز معدات الشركات بالمحاور الرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى والأنفاق والأماكن المنخفضة، ورصد المناطق الساخنة فى كل نوة، لسرعة إيجاد حلول لها، مع التواصل المستمر من خلال غرف الطوارئ والعمليات بكل شركة بالمحافظات مع كل الجهات المعنية.

وأوضح أنه يمكن استقبال بلاغات وشكاوى الصرف الصحى والأمطار من خلال شركاتنا عبر أرقام الخطوط الساخنة 175 بالقاهرة والإسكندرية، و125 بباقى المحافظات.

وقال إن أكبر التحديات الحالية للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار الأماكن الغير المخططة والعشوائيات، ونواجه صعوبات في التعامل مع هذه الأماكن بسبب ضيق الشوارع وصعوبة دخول المعدات الكبيرة للتعامل مع الموقف، لذلك نتعامل معها بمعدات خاصة أصغر.

وأكد رئيس الشركة القابضة على التنسيق مع كل الجهات المعنية والمحليات والمرور، ووزارة الرى لتخفيض مناسيب الترع والمصارف لتستطيع استقبال كميات المياه، ونلجأ أحيانًا كشركات مياه الشرب لتخفيض الضغوط لتقليل الأحمال على شبكات الصرف الصحى لاستقبال أكبر قدر ممكن من مياه الأمطار.

وأضاف أن المياه الزائدة عن قدرة شبكات الصرف الصحى نتعامل معها من خلال سيارات الكسح، أو شنايش الأمطار خصوصًا بالإسكندرية التي لديها أكثر من 32 ألف شنيشة أمطار، ونستعين بمعدات من الشركات التابعة للشركة القابضة بجميع المحافظات لمساعدة الشركات الشقيقة التى تتعرض محافظتهم لنوات شديدة.

ووجه المهندس ممدوح رسلان، الشكر للعاملين بشركات المياه والصرف الصحى، على مجهوداتهم، وكونهم يواصلون الليل بالنهار مقيمين بالسيارات على مدار الساعة، حتى أثناء تغيير الورديات يظلون متواجدين فى أماكن العمل، لمواجهة أي طارئ.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-11-2020

أمطار رعدية وبرودة ليلا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

نتيجة «مسحة كورونا» للاعبي الأهلي والزمالك قبل «قمة القرن».. (تغطية خاصة)

«الداخلية» تكشف حقيقة اختطاف ميدو جابر

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع شفط تجمعات مياه الأمطار

image description

محافظ دمياط تترأس لجنة اختيار القيادات

image description

وحدة «تطوير المشروعات» تصل جامعة أسيوط لتسليم مشروعات بـ5 مليون

image description

إصابة 10 إثر حادث تصادم سيارتين في أسيوط

image description

افتتاح موقف «السرفيس» أسفل محور روض الفرج بالوراق

الأكثر قراءة

نجل «سيدة الإسكندرية» التي ماتت حرقًا: «حق أمي هيرجع»

أمطار رعدية وبرودة ليلا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

«الداخلية» تكشف حقيقة اختطاف ميدو جابر

مصطفى غربال حكما للنهائي الأفريقي بين الأهلي والزمالك

إنفوجراف

image description

الكمامة خيرٌ من العلاج.. يمكنها إنهاء «كورونا» إذا ارتداها 70% من السكان (إنفوجراف)

image description

أغنى 5 أشخاص على مستوى العالم (إنفوجراف)

image description

3 سنوات على جريمة مسجد الروضة (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

ولادة نادرة لشمبانزي في محمية طبيعية بغينيا

استطلاع: العاملون من المنزل في ألمانيا يستخدمون أجهزتهم الشخصية للعمل

«ديزني» تشطب 32 ألف وظيفة في النصف الأول من 2021

بث مباشر لمراسم وداع الأسطورة مارادونا

أيام زمان

«تخونوه».. كلمة السر في خلاف ليلى مراد وعبدالحليم حافظ

«الستات قالولي إنت أحلى».. توفيق الحكيم يفتح خبيئة أسراره لـ سمير صبري

«مكنش بتاع خمرة».. كواليس أول حوار مع الملكة فريدة زوجة فاروق الأول

سعاد حسني قتلت ولم تنتحر.. سر رفض السندريلا دعوة عمر الشريف للتخسيس

مقالات الرأي
مدحت بشاى
دراما الحنين إلى الماضى
د. محمد عفيفي
مختار.. الفن والوطنية المصرية
جمال طه
تاريخ من العداء لمصر فى قلب حوض النيل
ماجد حبته
ما وراء الإعراب عن القلق
المزيد

الثقافة

بدء مناقشة «هربرت ماركيوز.. فيلسوف النفي والتحرر» بمؤسسة بتانة

سعيد توفيق: كان يجب على «حماد» استخدام الأسماء كما تنطق في لغتها

انطلاق الأسبوع السادس لمشروع أهل مصر بقصر عابدين

نادين عبد الحليم تستعرض فنها التشكيلي في ملتقى المبدعين