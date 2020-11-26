ماذا تفعل ميلانيا ترامب وخططها بعد خروجها من البيت الأبيض؟

ميلانيا ترامب تحضر «أوراق الطلاق»

العودة للأزياء

«ميلانيا ترامب» كبيرة حسناوات البيت الأبيض والتي يتساءل البعض عن مصيرها بعد خروجها من البيت الأبيض عقب فوز جو بايدن فى الانتخابات الأمريكية.دائمًا ما تثير ميلانيا الجدل، فمنذ دخولها البيت الأبيض انهالت الكثير من التصريحات التى ساهمت فى انحسار الإعلام عنها، كما تعرضت لمواقف محرجة مع ترامب وسيل من التغريدات السامة من المنتقدين، والانتقادات الحادة لخيارات الموضة والديكور.زعمت تقارير صحفية، نشرت مؤخرًا أن السيدة الأولى للولايات المتحدة تعد الأيام فى البيت الأبيض أن ميلانيا ترامب تحسب دقائق مكوثها من البيت الأبيض حتى طلاقها من الرئيس الأمريكي بعد خسارته جولة الانتخابات الأمريكية.وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية، نقلًا عن زميلة سابقة لـ ميلانيا ترامب، وهي أوماروزا مانيغولت نيومان، أن زواج ميلانيا من ترامب الذي دام 15 عامًا انتهى حيث ترى الطلاق هو الحل الأفضل لها.وبدأت سيدة أمريكا الأولى حياتها المهنية من خلال عرض الأزياء، ففي سن الـ16 رآها المصور ستاين جيركو" الذي أعجب بها الأمر ودفعه لتصوير سيشن خاص بها، حيث محتمل أن تتفرغ ميلانيا لعروض الأزياء والتصميمات، فمن المعروف أنها من الشخصيات العاشقة للموضة والجمال.