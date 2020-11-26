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الخميس 26 نوفمبر 2020 الموافق 11 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

ماذا تفعل ميلانيا ترامب وخططها بعد خروجها من البيت الأبيض؟

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 10:38 م
ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب
إسلام جمال
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«ميلانيا ترامب» كبيرة حسناوات البيت الأبيض والتي يتساءل البعض عن مصيرها بعد خروجها من البيت الأبيض عقب فوز جو بايدن فى الانتخابات الأمريكية.

دائمًا ما تثير ميلانيا الجدل، فمنذ دخولها البيت الأبيض انهالت الكثير من التصريحات التى ساهمت فى انحسار الإعلام عنها، كما تعرضت لمواقف محرجة مع ترامب وسيل من التغريدات السامة من المنتقدين، والانتقادات الحادة لخيارات الموضة والديكور.

ميلانيا ترامب تحضر «أوراق الطلاق»
زعمت تقارير صحفية، نشرت مؤخرًا أن السيدة الأولى للولايات المتحدة تعد الأيام فى البيت الأبيض أن ميلانيا ترامب تحسب دقائق مكوثها من البيت الأبيض حتى طلاقها من الرئيس الأمريكي بعد خسارته جولة الانتخابات الأمريكية.

وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية، نقلًا عن زميلة سابقة لـ ميلانيا ترامب، وهي أوماروزا مانيغولت نيومان، أن زواج ميلانيا من ترامب الذي دام 15 عامًا انتهى حيث ترى الطلاق هو الحل الأفضل لها.

العودة للأزياء
وبدأت سيدة أمريكا الأولى حياتها المهنية من خلال عرض الأزياء، ففي سن الـ16 رآها المصور ستاين جيركو" الذي أعجب بها الأمر ودفعه لتصوير سيشن خاص بها، حيث محتمل أن تتفرغ ميلانيا لعروض الأزياء والتصميمات، فمن المعروف أنها من الشخصيات العاشقة للموضة والجمال.
ماذا تفعل ميلانيا ترامب وخططها بعد خروجها من البيت الأبيض؟
ماذا تفعل ميلانيا ترامب وخططها بعد خروجها من البيت الأبيض؟
ماذا تفعل ميلانيا ترامب وخططها بعد خروجها من البيت الأبيض؟
ماذا تفعل ميلانيا ترامب وخططها بعد خروجها من البيت الأبيض؟
ماذا تفعل ميلانيا ترامب وخططها بعد خروجها من البيت الأبيض؟
ماذا تفعل ميلانيا ترامب وخططها بعد خروجها من البيت الأبيض؟

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