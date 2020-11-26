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مصر

وزيرة التخطيط تجتمع برئيس الإحصاء لبحث مؤشرات الدخل والإنفاق

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 03:32 م
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
أميرة ممدوح
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قامت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، بزيارة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وكان في استقبالها اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز وقيادات الجهاز الذين احتفلوا بفوز وزيرة التخطيط بجائزة أفضل وزير عربي من جائزة التميز الحكومي العربي.

وخلال الزيارة تم استعراض أهم مشروعات جهاز التعبئة العامة والإحصاء ومشروعات المسوح والدراسات التي يتم تنفيذها حاليًا، وكذلك متابعة سير العمل ببحث مؤشرات الدخل والإنفاق.

وقامت "السعيد" بجولة تفقدية لمتابعة تطوير البنية التحتية وواجهة الجهاز، والتقطت صورة تذكارية مع العاملين.

وأكدت السعيد أن جهاز التعبئة العامة والإحصاء يقوم بدور وطني بارز في دعم الدولة المصرية بالبيانات والدراسات اللازمة لرسم السياسات الصحيحة التي تحقق مصلحة المواطن، وفقًا لأحدث الأسس العلمية وباستخدام أحدث التقنيات المتبعة عالميًا.

كما أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية البحوث المجتمعية والبحوث الاستثنائية التي قام بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في ظل ظروف جائحة كورونا، مثل الدراسة التى تم إعدادها لقياس تأثير الجائحة على الأسر المصرية، إدراكًا من الجهاز بأهمية رصد كل التغيرات التي تطرأ على المجتمع، بفترة مرجعية منذ بداية ظهور فيروس كورونا المستجد فى نهاية شهر فبراير 2020، هذا بالإضافة إلى دراسة تأثير كورونا على الأحوال الاقتصادية والصحية بالمجتمع، مشيرة إلى أن تلك البحوث أسهمت في وضع سياسات اقتصادية تواكب ظروف المرحلة.

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