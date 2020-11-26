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الخميس 26 نوفمبر 2020 الموافق 11 ربيع الثاني 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

شفاء 717 من كورونا فى الكويت

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 02:08 م
كورونا في الكويت
كورونا في الكويت
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أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الخميس، عن شفاء 717 حالة من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 134 ألفًا و750 حالة.

وأوضح وزير الصحة الكويتي- في بيان صحفي- أن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ717 من فيروس (كورونا)، مشيرًا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلى في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي، قد أعلن أمس الأربعاء، عن شفاء 626 حالة من فيروس "كورونا".

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