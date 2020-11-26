نيويورك تايمز: فضيحة مطار الدوحة ترقى إلى جرائم الاعتداء الجنسي

وصفت صحيفة نيويورك تايمز، اليوم الخميس، واقعة الاعتداء على الراكبات الأستراليات في مطار حمد الدولي بالدوحة، بالتفاعل وسط غضب دولي وإدانات حقوقية واسعة، بأنها ترقى إلى جرائم الاعتداء الجنسي ضد الضحايا.وبحسب التقرير الأمريكي، قالت مجموعة من الضحايا لقد تم إنزالهن من طائرتهن، ثم تم توجيههن إلى سيارات الإسعاف على المدرج، وأمرتهن سلطات أمن المطار بالاستلقاء على منضدة وخلع ملابسهن الداخلية.فيما أكدت ممرضة أسترالية للصحيفة الأمريكية، أنها لم تعط موافقتها على التفتيش، مضيفة: "لم يكن هناك خيار لقد تم إجبارنا".وأثارت هذه الحادثة غضبًا عالميًا واسعا، حيث وصف رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون معاملة النساء بأنها "مروعة".كما قالت جماعات حقوق الإنسان، إن عمليات التفتيش يمكن أن ترقى إلى اعتداء جنسي، وفقا للصحيفة.وأكدت السلطات الأسترالية في وقت لاحق، أنه تم تفتيش 18 امرأة من رحلة الخطوط الجوية القطرية رقم 908 بينهن 13 أسترالية، وأن ما مجموعه 10 رحلات استهدفت من قبل المسؤولين القطريين.وفي وقت لاحق، أعربت الحكومة القطرية عن "أسفها" إزاء "أي انتهاك للحريات الشخصية لأي مسافر"، لكنها دافعت عن تصرفات ضباط أمن المطار.وقالت الحكومة إن الشرطة كانت تحاول العثور على والدة الطفلة التي ألقيت في سلة المهملات في حمام المطار.كما قال المسؤولون إنهم تعرفوا على والدة الطفلة، وهي ليست أسترالية، وغادرت قطر إلى دولة مجهولة الهوية، وأنهم يسعون لتسليمها لمواجهة تهم الشروع في القتل.