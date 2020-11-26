ميركل تدافع عن قرارات قيود التباعد الاجتماعي

دافعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن الإغلاق الجزئي الذي تشهدته ألمانيا منذ بداية شهر نوفمبر الجاري والذي تم تمديده حاليًا، ووصفته بأنه أمر حتمي.وقالت ميركل اليوم الخميس في بيان حكومي عن سياسة الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19": "لا يمكن تصور ما كنا سنكون عليه اليوم، إذا لم نكن مستعدين وقادرين على بذل هذا الجهد الوطني منذ أربعة أسابيع".وأضافت أن المخالطات تراجعت بنسبة 40 بالمئة تقريبًا من خلال الإجراءات السارية حاليًا، لافتة إلى أنه تسنى إيقاف النمو الهائل في عدد الإصابات.يذكر أن الحكومة والولايات قررت أمس الأربعاء تمديد الإغلاق الجزئي للمطاعم والمسارح وصالات اللياقة البدنية والمؤسسات التريفيهة حتى 20 ديسمبر القادم.وقررت أيضًا تقليص اللقاءات الشخصية مع أصدقاء وأقارب ومعارف إلى خمسة أشخاص كحد أقصى.وأوضحت ميركل أنها تعلم ما يعنيه استمرار إغلاق المطاعم بالنسبة للمتضررين، وأكدت أنه لهذا السبب من المهم أن توفر الحكومة مليارات من أجل الحد من أية آثار اقتصادية.