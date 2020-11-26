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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«الوطنية للانتخابات» تواصل تسلم نتائج جولة الإعادة بانتخابات النواب

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 11:13 ص
الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات
حسام محفوظ _ أشرف لاشين
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تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، تسلم باقى نتائج الحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم في جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، خلال يومي 23 و24 نوفمبر الجاري، تمهيدًا لمراجعتها والبت في تظلمات المرشحين وضم أصوات المصريين بالخارج إليها، وإعلانها رسميا يوم الإثنين الموافق 30 نوفمبر.

وتضمنت نتائج الحصر العددي عدد أصوات الناخبين الذي صوتوا بتلك الجولة، وعدد الأصوات الباطلة وعدد الأصوات الصحيحة، وما حصل عليه كل مرشح من المرشحين الذين خاضوا جولة الإعادة، كما أرفق مع نتائج الحصر العددي تظلمات المرشحين الذين لم يتمكنوا من الحصول على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة، والذين طالبوا بإعادة الاقتراع والفرز في بعض اللجان الفرعية.

ومن المقرر أن تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بالفصل في تظلمات المرشحين الواردة إليها من اللجان العامة، في موعد أقصاه 24 ساعة من استلامها، وتخطر المتظلم بنتيجة قرارها في موعد أقصاه 24 ساعة من صدوره.

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