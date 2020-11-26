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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كورونا يرفع معدل الفقر في أوغندا لـ28%

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 09:23 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قال ويلسون أسيموي المسؤول في إدارة الاقتصاد الكلي بوزارة المالية الأوغندية إن معدل الفقر في البلاد
ارتفع إلى 28% مقابل 18% قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث دخل أكثر من 3 ملايين شخص إلى دائرة الفقر بسبب الجائحة.

ونقلت صحيفة نيو فيجن الأوغندية عن فريد موهوموزا المحلل الاقتصادي القول إن زيادة الاستثمارات في القطاع الزراعي قد تساعد في تحسين مستويات المعيشة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أوغندا خفضت معدل نمو الاقتصاد خلال العام المالي 20202019 غلى 2.9% من إجمالي الناتج المحلي بسبب تداعيات الجائحة.

في الوقت نفسه زادت قروض القطاع الخاص الأوغندي خلال سبتمبر الماضي بنسبة 12% سنويا.

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