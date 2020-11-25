هاني شاكر وأحمد سعد يطرحان «يا بخته» (فيديو)

نشيله حتى فوق الراس وياخد عمرنا براحته..

يا بخته اللي إحنا من بخته نحبه وقلبنا ياخده".

طرح الفنان هاني شاكر، بالتعاون مع الفنان أحمد سعد، دويتو جديدًا حمل اسم "يا بخته"، وذلك على طريقة الفيديو كليب عبر "يوتيوب".الأغنية من كلمات: أحمد إبراهيم، ألحان: أحمد سعد، توزيع: محمود صبرى، مهندس صوت: أحمد جودة، إنتاج شركة مزيكا.وتقول كلمات الأغنية: "يا بخته اللي إحنا من بخته نحبه وقلبنا ياخده نشيله حتى فوق الراس وياخد عمرنا براحته يا بخته اللي إحنا من بخته نحبه وقلبنا ياخده لكن يا خسارة عالخاينين كفاية خيانة بوخته ويا بخته اللي إحنا من بخته نحبه وقلبنا ياخده،