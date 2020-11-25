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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أمطار شديدة وعواصف رعدية وبرق في الشرقية

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 07:33 م
أمطار شديدة وعواصف
أمطار شديدة وعواصف
سارة الوردانى
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شهدت محافظة الشرقية حالة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة، على أغلب مدن ومراكز المحافظة.

حيث تشهد المحافظة غيوما وسحبا، من بداية اليوم، مع انخفاض في درجات الحرارة وسقطت أمطار شديدة ووقع عواصف رعدية، وظهر البرق في سماء المحافظة.

وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء بسرعة الاستعداد لموجة السيول المتوقعة، والانتهاء من إجراء أعمال الصيانة الكاملة لكافة المعدات المستخدمة عند هطول أمطار شديدة وتسليك بالوعات تصريف المياه وعدم تراكمها في الشارع لعدم غلقها وتعطيل مصالح المواطنين، مع وضع خطة للتعامل مع موجة السيول المتوقعة، ولكن شهدت الشوارع غرقا بالمياه، وبدأ أصحاب المحلات فى كسحها بمساحات يدوية للتخلص منها.

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