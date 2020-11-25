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مصر

استغاثة لوزير التعليم: المدينة التعليمية بأكتوبر تحولت لصحراء قاحلة

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 04:44 م
طارق شوقي
طارق شوقي
ريم محمود
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قدمت الدكتورة إيلارية عاطف زكي، معلم أول ورئيس قسم الدراسات الاجتماعية بمدارس النيل، مناشدة عاجلة للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بسبب تدهور حالة المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، وعدم استغلالها لخدمة العملية التعليمية.

وقالت في تصريح لـ«الدستور»: "كنت اليوم في زيارة سريعة للمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر أكبر صرح في الوطن العربي، تحول هذا المكان الزاخر بالإمكانيات المادية إلى صحراء قاحلة".

وأضافت: "المكان أصبح لا يسكنه أحد، المساحات الخضراء أصبحت صحراء، المكاتب والطرقات تكسوها الأتربة وسكنتها الحشرات".

وتابعت: "هل نحن بهذا الفقر الفكرى ليضيع هذا الحلم ويتحول إلى سراب؟.. إنني حزينة جدًا بسبب هذا الأمر وأرجو من وزير التربية والتعليم النظر لهذه المدينة واستغلالها لصالح العملية التعليمية والطلاب".

جدير بالذكر أن المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر هي مدينة متكاملة للتعليم، تم تجهيزها بأعلى وسائل التقنية الحديثة وهي أكبر مدينة من نوعها في الشرق الأوسط، وتقع بمحافظة 6 أكتوبر، وقد تم افتتاحها في 5 فبراير 2002.

وتبلغ مساحة المدينة 58 فدانًا، بإجمالي مسطح مباني المشروع 130000 متر مربع، وتبلغ مساحة المناطق الخضراء والملاعب والممرات والطرق 205000 متر مربع، أما عن نسبة المباني لمساحة الموقع العام فتبلغ حوالي 16 بالمائة.

والهدف من إنشاء المدينة- أن تكون مجمعًا تعليميًا متكاملًا يقدم الخدمات التعليمية والتكنولوجية المتطورة لجميع عناصر العملية التعليمية واستفادة جميع مؤسسات الدولة في جميع الوزارات بالإمكانيات التدريبية والفنية والثقافية والتكنولوجية المتطورة المتاحة بالمدينة، واستثمار ما هو متاح بشكل اقتصادي يوفر دخلًا لصالح الارتقاء بمستوى العملية التعليمية وكذلك العاملين اجتماعيًا واقتصاديًا.

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