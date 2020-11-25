الزملوط يستقبل طالبين مرشحين للدراسة بطب روسيا

استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، بمكتبه الطالبان عبدالله وصفي حسن ومحمود حسن أحمد الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من مدرسة باريس الثانوية المشتركة والذين سيكملان دراستهما بكلية الطب بجامعة تشيبوكساري بدولة روسيا الاتحادية.خلال اللقاء قدم الزملوط مكأفاة مالية للطالبين، لتشجيعهما وحثهما على مواصلة نجاحهم وتفوقهم، ونقل الخبرات الموجودة بالخارج للاستفادة منها بمصر، مؤكدًا استمرار المحافظة في تقديمها كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي لمنظومة التعليم في كافة المجالات، ما يعود بالنفع على الأجيال القادمة.