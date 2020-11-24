روسيا: لا توجد لدينا أسباب لتوقع تحسن العلاقات مع واشنطن

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن روسيا لا يمكن أن تأمل بتحسن ديناميكي في العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة بعد تنصيب رئيسها المنتخب.وأضاف ريابكوف، في جلسة هيئة رئاسة أكاديمية العلوم الروسية اليوم حول موضوع "روسيا - الولايات المتحدة الأمريكية: المواجهة والتعاون في السياق العالمي": "بغض النظر عمن سيدخل إلى البيت الأبيض بعد 20 يناير 2021، فأنا لا أرى أي سبب للأمل في تصحيح ديناميكي للعلاقات الروسية الأمريكية".وشدد ريابكوف، على أن الجمود الحالي في النهج تجاه روسيا، وهو جزء من المبادئ العقائدية للولايات المتحدة، وترسخ ذلك في سلسلة كاملة من القوانين التشريعية والمبادرات الأخرى التي تم تمريرها عبر الكونجرس.وأكد أن هناك تطابقا شبه كامل لوجهات النظر حول روسيا الحديثة، في الاتجاه الأمريكي السائد، وهو ما لا يترك أي فرصة لتحقيق تقدم في المستقبل المتوسط على الأقل.وقال ريابكوف، إن موسكو ستواصل بذل جهود مكثفة للحفاظ على فرص استمرار الحوار مع واشنطن، بشأن قضايا الحد من التسلح.