عضو «النواب» عن «تنسيقية شباب الأحزاب» يدلي بصوته في جولة الإعادة (صور)

شارك النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في صباح اليوم الثاني من المرحلة الأولى للجولة الثانية من العملية الانتخابية، حيث أدلى بصوته في محافظة الأسكندرية بلجنة مدرسة زيزينيا الثانوية بنات.وحرص "إسماعيل" على الاطمئنان على سير وسلامة التصويت في اللجان، مشيدًا بإقبال المواطنين وحرصهم على استخدام حقوقهم في اختيار من يمثلهم، كما أكد عدم وجود مخالفات من شأنها أن تؤثر على مسار العملية الانتخابية وأشاد بالجهود الأمنية بمحيط اللجان.وانطلق في التاسعة صباح اليوم الثلاثاء التصويت في ثاني أيام جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 بمحافظات المرحلة الأولى، على أن يستمر حتى التاسعة مساء، مع السماح لآخر ناخب موجود داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته.وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، حزمة إجراءات احترازية وتدابير وقائية لحماية الناخبين من فيروس كورونا المستجد، تضمنت التشديد على ارتداء الكمامة وتعقيم اللجان والمقرات الانتخابية.