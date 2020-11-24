محافظ المنيا يتابع انتظام سير العملية الانتخابية بعدد من اللجان (صور)

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، عددا من مقار اللجان الانتخابية، في اليوم الأخير لانتخابات الإعادة لمجلس النواب، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية والاطمئنان على انتظام التصويت، رافق المحافظ، العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا.شدد المحافظ، على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للقائمين بالعمل داخل اللجان، وعلى المواطنين المترددين على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، مؤكدا على تيسير عملية الانتخاب وتوفير مقاعد لاستقبال الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية، وتخصيص مقاعد لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.وكان المحافظ، قد أعلن صباح اليوم من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، عن انتظام سير العملية الانتخابية وفتح جميع اللجان بالمحافظة أمام الناخبين في ثانى أيام الاستحقاق الدستوري لانتخابات الإعادة لمجلس النواب.وتجري انتخابات الإعادة في محافظة المنيا، في 474 مركز انتخابي و1021 لجنة فرعية على مستوي المحافظة، حيث تستقبل 3 مليون و236 ألف ناخب للإدلاء بأصواتهم بجميع مراكز المحافظة، من خلال خمس لجان عامة، يتنافس فيها عدد 30 مرشح على 15 مقعد.وانطلق في التاسعة صباح اليوم الثلاثاء التصويت في ثاني أيام جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 بمحافظات المرحلة الأولى، على أن يستمر حتى التاسعة مساء، مع السماح لآخر ناخب موجود داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته.وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، حزمة إجراءات احترازية وتدابير وقائية لحماية الناخبين من فيروس كورونا المستجد، تضمنت التشديد على ارتداء الكمامة وتعقيم اللجان والمقرات الانتخابية.