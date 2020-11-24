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الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 الموافق 09 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القبض على مدير مطحن بحوزته 10 أطنان ملح فاسد بالغربية

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:29 ص
القبض على مدير
القبض على مدير
مريم جبل- عمرو المزيدي
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تمكنت شرطة التموين بمديرية أمن الغربية، اليوم الثلاثاء، من ضبط المدير المسئول عن مطحن لطحن وتعبئة ملح الطعام بدون ترخيص.

وضبط 10.5 طن ملح طعام معبأة داخل عبوات مغشوشة ومقلدة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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