القبض على مدير مطحن بحوزته 10 أطنان ملح فاسد بالغربية

تمكنت شرطة التموين بمديرية أمن الغربية، اليوم الثلاثاء، من ضبط المدير المسئول عن مطحن لطحن وتعبئة ملح الطعام بدون ترخيص.وضبط 10.5 طن ملح طعام معبأة داخل عبوات مغشوشة ومقلدة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.