إصابات كورونا تصل لـ300 ألف و352 حالة في سويسرا

وصل عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 300 ألف و352 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت زيورخ، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 4222 حالة وفاة.وتعافى من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس 206 آلاف و700 شخص من المصابين حتى صباح اليوم الثلاثاء.وجرى الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سويسرا قبل نحو 39 أسبوعًا.