برلمانى يطالب بتنفيذ تكليفات الرئيس لتشغيل الأنظمة الجديدة للقطارات

طالب النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، من الحكومة الإسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى لاستخدام الأنظمة الجديدة للقطارات للحد من الأخطاء البشرية التى كانت تسبب فى وقوع العديد من حوادث القطارات.ووجه "إسماعيل" فى بيان اليوم، التحية للرئيس السيسى ليس لاهتمامه فقط بتطوير وتحديث مرفق السكك الحديدية باعتباره واحدًا من أهم المرافق الحيوية والجماهيرية فى مجال نقل الركاب والبضائع ولكن لمتابعته وباستمرار لعمليات التحديث والتطوير المستمرين داخل هذا المرفق.كما وجه النائب محمد إسماعيل التحية للفريق كامل الوزير، وزير النقل، على النجاحات الكبيرة وغير المسبوقة فى تاريخ وزارة النقل التى حققها فى تطوير وتحديث مرفق السكك الحديدية تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، مؤكدًا أن الرئيس السيسى أحسن صنعا باختياره للفريق كامل الوزير فى هذا المنصب الجماهيرى المهم.وأشاد النائب محمد إسماعيل، بالتعاون الكبير والمخلص من قيادات مرفق السكك الحديدية بقيادة المهندس أشرف رسلان رئيس مجلس ادارة مرفق السكك الحديدية وجميع القيادات والعاملين بهذا المرفق مع الفريق كامل الوزير وهو ما كان له آثاره الإيجابية فيما حدث من تطوير وتحديث حقيقيين للسكك الحديدية.وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال تفقده معرض ومؤتمر النقل الذكى، استمع لشرح مفصل من المسئولين عن أجنحة المعرض للمنتجات والاختراعات الحديثة، ووجه الرئيس السيسى، حديثه للمسئول عن أنظمة القطارات الجديدة، قائلا: "عاوزك تقول لي هذه النظم نظم حديثة تحقق السيطرة الكاملة على حركة القطارات دون أن يكون فيه تدخل بشري كثيرة تؤدي لحوادث"، وذلك للاطمئنان على فاعلية هذه الأنظمة الجديدة من حيث معدلات الأمان.وتفاجأ المسئول عن الأنظمة الجديدة للقطارات، بسؤال من الرئيس السيسى قائلا له: "متى ننتهى من هذه الأنظمة"، ليرد المسئول بالقول: "العام المقبل"، ليبادره الرئيس قائلا: "عاوزين ننتهي من الأخطاء البشرية التي تؤدي للحوداث".