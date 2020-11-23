تيليجراف: سيطلب من المصابين بكورونا الخضوع لاختبارات يومية لمدة سبعة أيام

قالت صحيفة "تيليجراف" البريطانية بأن الحكومة ستعلن أن العزل الذاتي لن يكون مطلوبا بعد الآن، للأشخاص الذين خالطوا مصابين بفيروس كورونا.وأشارت الصحيفة إلى أنه سيطلب من الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس الخضوع لاختبارات يومية لمدة سبعة أيام، وسيسمح لهم بممارسة أعمالهم في غضون ذلك.ولفتت إلى أن الحكومة البريطانية ستفكك النظام الحالي الذي يطالب الناس بالبقاء في منازلهم لمدة 14 يوما في يناير المقبل، إذا نجحت المخططات التجريبية.يذكر أن بريطانيا سجلت حتي الان 18662 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و398 حالة وفاة خلال 28 يوما من الاختبار الإيجابي للفيروس، وفقا لبيانات رسمية.