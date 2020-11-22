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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

المؤبد لأب عاشر نجلته جنسيا بالدقهلية

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 07:38 م
محكمة
محكمة
الدقهلية : عمرو الحوتى
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قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، اليوم، بالسجن المؤبد لأب بعد قيامة بمواقعة نجلته جنسيا وإجبارها على المعاشرة ومشاهدة أفلام إباحية، وألزمته بالمصاريف الجنائية وفي الدعوى المدنية وإحالتها للجهة المختصة بلا مصاريف.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، وعضوية المستشارين أحمد لطفي حسانين، وسعيد عبدالرشيد السمادوني وبحضور طارق الشريف، وكيل النيابة، وأمانة سر محمد جمال، ومحمود عبدالرازق.

كان المستشار علاء السعدني، المحامي العام  الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية قد أحال القضية رقم 18352 لسنة 2020 جنايات المنصورة، والمقيدة برقم 1898 لسنة 2020 كلي جنوب المنصورة والمتهم فيها "مظلوم. أ. أ. ا، 45 سنة"، سائق مقيم قرية برق العز التابعة لمركز المنصورة، لمحكمة الجنايات بعد أن شرع في مواقعة نجلته "ف"، 17سنة، طالبة، بغير رضاها والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشر عاما ميلاديا وحسر ملابسها عنها ولامس قضيبة فرجها، حال كون المتهم والدها، إلا أنه خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجني عليها له.

وتضمن أمر الإحالة هتك عرض المجني عليها بالقوة والتهديد وحسر ملابسها وأولج قضيبه في دبرها فأحدث إصابتها الموصوفة آثارها بالتقرير الطبي، وقيامة بتعريض أخلاق المجني عليها للخطر بأن أجبرها على مشاهدة مقاطع جنسية مرئية.

واستمعت هيئة المحكمة  لشهادة المجني عليها والتي أقرت باعتياد والدها المتهم بالتعدي عليها جنسيا منذ صغرها بأن أجبرها على مشاهدة مقاطع جنسية برفقته والاختلاء بها مرات متتالية وحسر ملابسها عنها والجثم فوقها وإيلاج قضيبه بدبرها ومحاولته الإيلاج بفرجها دون أن يبلغ مقصده بالقوة والتهديد.

وأقرت"حبيبه. ا. ن. ع"، 38 سنة، ربة منزل، والدة المجني عليها، أنها علمت من نجلتها الطفلة قيام والدها المتهم بالاعتداء عليها جنسيا.

وأثبتت تحريات مباحث مركز شرطة المنصورة التى أجراها الرائد أحمد توفيق، رئيس المباحث، صحة ارتكاب المتهم للواقعة.

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