بعد تجاهله من قبل الحضور.. أردوغان يتسول التحية من مؤيديه

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من الحضور في المؤتمر الإقليمي الـ7 لحزب العدالة والتنمية بمدينة إسبرطة بأن يصفقوا له، عندما لم يلق أي تحية أو تصفيق منهم، فبعدما انتهى من خطابه ساد الصمت.وقال أردوغان متسولًا تحية الحاضرين له: "لا أرى الكثير من الإثارة في القاعة، لقد كانت قاعات جوموش خانه وبوردور تعج بالتصفيق بعد خطاباتي".وأوضح موقع تركيا الآن أن هذه ليست المرة الأولى التي يتسول فيها أردوغان اهتمام الحضور، الذين لم يستقبلوه بأي حفاوة، وهو ما حدث منذ أيام خلال حفل افتتاحه لمستشفى بمدينة تكيرداج، إذ طالب المواطنين بالتصفيق له أثناء فعاليات الافتتاح، قائلًا: "ما هذا! الله الله.. هل انتشر الحزن فوق هذه الأرض".كما طالب أردوغان من وزرائه في شهر يوليو الماضي، خلال الاحتفال بمرور عامين على تحويل نظام الحكم في تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي بالتصفيق له، قائلًا: "إذا لم نطلب منكم، لن تصفقوا"، وسبق أن تكرر الموقف ذاته في شهر يناير الماضي خلال مؤتمر للصناعات الدفاعية.ولفت الموقع إلى أنه على الرغم من أن أردوغان لم يكف عن توبيخ الحاضرين بمؤتمراته للتهليل له، إلا أنهم في كل مرة يتجاهلون الأمر ولا يتم استقباله بالحفاوة التي ينتظرها.