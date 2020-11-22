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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شرطة أردوغان تغتصب معلمة إيرانية هاربة من بلادها

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 06:41 م
شرطة أردوغان
شرطة أردوغان
أبوزيد على
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تعرضت معلمة إيرانية هاربة من بلادها، للاعتداء والعنف الجنسي، من قبل أفراد تابعين للشرطة التركية في أحد المراكز الخاصة بإعادة المواطنين الهاربين إلى موطنهم الأصلي في تركيا.

وكانت المعلمة الإيرانية فرت من بلادها بحثًا عن مزيد من الحرية في تركيا، إلا أنها تعرضت للاعتقال أثناء انتظار حافلة في محطة حافلات فان بمحافظة وان، وفقًا لما كشفه الكاتب بجريدة «سوزجو» التركية، إسماعيل سايماز.

وأكد سايماز في مقالته، أن المعلمة الإيرانية البالغة من العمر 36 عامًا، هربت إلى تركيا ضمن عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين، بحثًا عن مزيد من الحرية التي تفتقدها في بلادها الأصلية.

وذكر سايماز أن الشرطة التركية احتجزت المعلمة في مقرها بمدينة فان لمدة 12 يومًا، ثم أرسلتها إلى مركز الترحيل في 10 يوليو الماضي لإعادتها إلى وطنها الأصلي، لكن في 22 يوليو، تعرضت للاغتصاب من موظف الأمن.

وكشفت الضحية أنه في الليلة التالية تعرضت للاغتصاب للمرة الثانية على يد رجل الأمن، ولم تستطع المقاومة.

فيما قدمت المعلمة الإيرانية شكوى في 24 يوليو، وحددت اثنين من حراس الأمن المتورطين في الاعتداء الجنسي عليها.

يذكر أن السلطات في تركيا اعتقلتهما، بعد رفع دعوى قضائية ضدهما في المحكمة الجنائية العليا الأولى في مدينة فان بتهمة الاعتداء الجنسي.

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