«شنط تريند».. حقائب للمشاهير تصدرت محركات البحث



أثار الكثير من الفنانين والمشاهيرالجدل فى الفترة الأخيرة، وكان السبب "الشنطة" التى تسببت فى صعودهم للتريند ومواقع التواصل.



فى هذا التقرير نقدم نرصد عدد من "الحقائب" التى ساهمت فى صعود أصحابها للتريند: أثار الكثير من الفنانين والمشاهيرالجدل فى الفترة الأخيرة، وكان السبب "الشنطة" التى تسببت فى صعودهم للتريند ومواقع التواصل.فى هذا التقرير نقدم نرصد عدد من "الحقائب" التى ساهمت فى صعود أصحابها للتريند:

شنطة ياسمين صبرى.. «البقاء للأغلى»

دائمًا ما تثير الفنانة ياسمين صبرى الجدل، فمؤخرًا تسببت صورة جديدة للفنانة بطائرتها الخاصة فى موجة من السخرية، حيث وضعتها على كرسى بجانبها لتنهال عليها التعليقات الساخرة والتى منها، «الشنطة دي أسعد من حياتي»، و«يارتنى كنت الشنطة».

شنطة Hحلام.. «أنا الملكة»

تعتبر أحلام من المشاهير اللواتي يثرن الجدل سواء بتصريحاتها أو تصرفاتها، فمؤخرًا أطلقت أحلام عبر صفحتها على موقع إنستجرام شنطة يد من تصميمها تتزيّن بحرف A وهو الحرف الأول من اسمها.

شنطة مها محمد.. بـ«نص مليون ريال»

أثارت الفنانة الكويتية مها محمد الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق سناب شات، تستعرض من خلاله شرائها لشنطة "هملايا هيرمس" ثمنها يقدر بأكثر من نصف مليون ريال سعودي وشنطة أخرى بـ 50 ألف ريال وعرضت الفواتير.



وعلقت الفنانة الكويتية، قائلة: "أهم شنطة بالعالم.. وأحب أوريكم الشنطة التانية ودي الشهادة بتاعتها.. لأن في بعض المطارات بأوروبا إذا ما معك الشهادة يوقفنك، لأنه مو أي أحد يشيلها". أثارت الفنانة الكويتية مها محمد الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق سناب شات، تستعرض من خلاله شرائها لشنطة "هملايا هيرمس" ثمنها يقدر بأكثر من نصف مليون ريال سعودي وشنطة أخرى بـ 50 ألف ريال وعرضت الفواتير.وعلقت الفنانة الكويتية، قائلة: "أهم شنطة بالعالم.. وأحب أوريكم الشنطة التانية ودي الشهادة بتاعتها.. لأن في بعض المطارات بأوروبا إذا ما معك الشهادة يوقفنك، لأنه مو أي أحد يشيلها".