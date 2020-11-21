رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 21 نوفمبر 2020 الموافق 06 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسى يجتمع بمدبولى ومعيط.. ويثنى على مراجعة صندوق النقد مؤشرات الاقتصاد

السبت 21/نوفمبر/2020 - 05:58 م
السيس ومدبولي ومعيط
السيس ومدبولي ومعيط
طباعة
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الاجتماع تناول استعراض الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن مراجعة برنامج الصندوق مع مصر.

وأثنى الرئيس خلال الاجتماع على ما تضمنته مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر من إشادة خبراء الصندوق بتحقيق الاقتصاد المصري لأداء فاق التوقعات، بالرغم من جائحة كورونا، وذلك بفضل الإدارة الرشيدة والإجراءات التنشيطية السريعة والشاملة والمتوازنة التي اتخذتها الحكومة، ومن قبلها التنفيذ الدقيق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار؛ عرض الدكتور محمد معيط التقديرات المحدثة المعلنة من قبل صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد العالمي خلال عام 2020، والتي أكدت أن الاقتصاد المصري أبدى قدرًا كبيرًا من التماسك والصلابة والقدرة على التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، حيث أشارت تلك البيانات إلى تحقيق الاقتصاد المصري لثاني أعلى نمو اقتصادي عالمي في هذه الفترة بمعدل قدره 3٫6%، إلى جانب كون مصر ضمن 15% فقط من الدول التي حققت معدل نمو إيجابي على مستوى العالم، وكذا كون مصر الدولي الوحيدة التي تحقق معدل نمو إيجابي أكثر من 2% خلال عام 2020 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما استعرض وزير المالية أبرز ما جاء في البيان الرسمي الصادر عن خبراء صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالمراجعة الأولى لبرنامج الصندوق مع مصر، والذي تضمن ما يلي:
- الإعراب عن التقدير للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي ساهم في الحد من آثار جائحة كورونا.
- الإشادة بمبادرات القطاع المالي المصري الموجهة إلى القطاعات والفئات المتضررة.
- التأكيد على أن الأداء القوي للحكومة المصرية ساعد على تحقيق كل أهداف ومؤشرات البرنامج المحدد مع مصر، بما فيها تجاوز تراكم صافي احتياطي النقد الأجنبي والفائض الأولي للموازنة للأهداف التي يتضمنها البرنامج.
- الإشادة بإقرار قانون جديد بهدف تبسيط الإجراءات الجمركية.
- الإشادة بالسيولة والربحية الجيدة للنظام المصرفي المصري.
- الإعراب عن التقدير لتركيز السياسة المالية للحكومة المصرية بشكل ملائم في السنة المالية 2020-2021 على دعم الأولويات العاجلة لقطاع الصحة وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر ودعم القطاعات المتأثرة بجائحة كورونا.
- الإشارة إلى كفاءة وتوازن حزم وبرامج المساندة المالية التي أعلنتها ونفذتها الحكومة المصرية ووزارة المالية، مقارنةً بما تم في الدول المماثلة الأخرى، حيث استطاعت مصر تحقيق أعلى أثر إيجابي على النشاط الاقتصادي من خلال تلك الإجراءات التي استهدفت الفئات والقطاعات الأولى بالمساعدة.

موضوعات متعلقة

«التضامن» ترسل فريقًا للتعامل مع بائعة الترمس تحت المطر

المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والمطاعم والكافيهات

مصرع طفلة صعقًا بالكهرباء بسبب الأمطار في مصر الجديدة

خريطة سقوط الأمطار على محافظات مصر خلال الساعات المقبلة

الصور

image description

وزيرة التضامن تفتتح معرض الأثاث الدمياطى فى المنيا

image description

إنطلاق أكبر قافلة إنسانية لصندوق تحيا مصر بأسيوط

image description

وصول 18 سيارة محملة بالمواد غذائية إلى دمياط ضمن أكبر قافلة إنسانية

image description

تطوير 7 مزلقانات بأسيوط ضمن خطة «السكة الحديد»

image description

محافظ أسيوط يناقش خطة تطوير مواقف الأقاليم

الأكثر قراءة

الأرصاد: أمطار خفيفة وشبورة مائية فى طقس الغد

تجديد إيداع «طفل المرور» في دار رعاية 15 يومًا

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل «فتاة المعادى» لـ25 نوفمبر

السيسي يهنئ الحكومة بتحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية رغم أزمة كورونا

إنفوجراف

image description

Odeuropa مشروع لإعادة زمن الروائح الجميل (إنفوجراف)

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يمسى الـ «إظلام قطبى»

image description

خريطة حوادث الطرق فى المحافظات (انفوجراف)

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

نجم الساعة

اعترافات «فتاة التانجو».. تصطاد زبائنها من حساب «بسبوسة بالقشطة»

منوعات

الشافعى وجيونج وسكريلو أبطال منافسات بطولة «مدينتى» المفتوحة للجولف

شفاء المهندس عدلى القيعى وزوجته من كورونا

«الدستور» تحقق حلم «مهووس الأهلى» بمقابلة الخطيب (صور)

بدء تنفيذ «تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية» بالوادي الجديد

أيام زمان

«البسبوسة».. حكاية الأغنية التي رقص بسببها موسيقار الأجيال

«الإعدام رميًا بالرصاص».. نهايات مأساوية لبعض الحكام

كيف أصبح الفنان رونالد ريجان رئيسًا لأمريكا؟

سر «مينا هاوس».. بُنى بأحجار الأهرامات وارتبط به فرانك سيناترا لسبب غريب

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
الطريقة الشبراوية للمصريين: عليكم الوقوف مع الرئيس المؤيد من الله
ماجد حبته
تطهير مجمع الخالدين
د.مينا بديع عبدالملك
سر الشيخ محمود البجيرمى
د.كريمة الحفناوى
الانتخابات الأمريكية والسياسة الخارجية
المزيد

الثقافة

«قصة صورة».. نجيب محفوظ ومحمود السعدنى على مصطبة «نوبل الكلام»

قريبا.. «محاط بالحمقى» عن دار صفصافة

تفاصيل ندوة «البيئة والمخلفات الصلبة فى مصر» بالأعلى للثقافة (صور)

لا يخلو بيت منه.. العالم يحتفل بـ«اليوم العالمي للتلفاز»