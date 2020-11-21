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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

تجديد حبس 8 متهمين بتجارة العملة ضبطوا بـ25 مليون جنيه

السبت 21/نوفمبر/2020 - 09:30 ص
المستشار محمد قطب
المستشار محمد قطب المحامي
حسام التمساح
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قررت محكمة الجنايات تجديد حبس 8 متهمين بتكوين تشكيل عصابي والاتجار بالعملة وحيازة 25 مليون جنيه، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات، وخلال الجلسة طلب المستشار محمد قطب، دفاع المتهمين، بإخلاء سبيلهم بأي ضمان تراه المحكمة، ودفع ببطلان الضبط.

وكانت قد تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بضبط تشكيل عصابي مكون من 8 أشخاص من كبار تجار العملة بعدد 4 محافظات، هي القاهرة ودمياط والدقهلية وبورسعيد، نتيجة تورطهم بجرائم الاتجار في النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي وبالمخالفة لأحكام قانون تنظيم التداول والتعامل بالنقد الأجنبي مضرين بذلك بالاقتصاد القومي بالبلاد.

وأسفرت التحريات عن قيام المتهمين في سبيل إخفاء أنشطتهم المؤثمة بمزاولة العديد من الأنشطة التجارية المختلفة، والتي يتخذونها كغطاء يخفي تجارتهم المشبوهة، وبمداهمة مقار عملهم ومحال إقامتهم ضُبط بحوزتهم العديد من العملات الأجنبية المختلفة التي بلغت قيمتها بما يعادل 25 مليون جنيه مصري.

وبعرض المتهمين والمضبوطات المالية على النيابة العامة، قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بإيداع المبالغ المالية المضبوطة بالبنك المركزى المصري.

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