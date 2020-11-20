غدًا.. بدء حظر التجوال في تركيا

أعلنت وسائل إعلام تركية، اليوم الجمعة، عن بدء فرض حظر التجوال بداية من الساعة العاشرة مساء غد السبت، عقب تصاعد إصابات فيروس كورونا في البلاد.ووصلت إصابة فيروس كورونا إلى أكثر من 5 آلاف إصابة في اليوم الواحد، فضلًا عن ارتفاع حالات وفيات فيروس كورونا لمعدلات خطيرة.ونقل موقع "تي 24" التركي، عن بيان وزارة الداخلية، أنه قد نُشر في بعض مؤسساتنا الإعلامية، أنباء عن بدء حظر التجوال غدا السبت.يذكر أن تركيا سجلت، اليوم الجمعة، قفزة مرعبة في إصابات فيروس كورونا، إذ تجاوز عدد المرضى 5 آلاف في يوم واحد، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 435 ألفًا و278، كما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 12 ألفًا و84 حالة.