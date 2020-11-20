مياه الأمطار تحاصر سكان عقار بالهضبة الوسطى

أرسل سكان العقار رقم 3508 الكائن بالهضبة الوسطى بحي المقطم، شكوى إلى رئيس الحي بسبب تراكم مياه الأمطار أمام العقار، الأمر التي تمنعهم من الخروج أو الدخول نتيجة ارتفاع مياه الأمطار عن سطح الأرض بقرابة أكثر من 5 سنتيمترات.وقام أهالي العقار بالاتصال المتكرر بشركة الصرف الصحي لإزاحة المياه دون جدوى، الأمر الذي يزيد من ارتفاع المياه لاستمرار هطول الأمطار بالمنطقة.ويشير أحمد يوسف أحد سكان العقار، إلى أن الأزمة تكمن فى تساوى بالوعة الصرف الصحي مع سطح الأرض، الأمر الذي يجب أن تكون على درجة منخفضة لانحدار المياه إليها، بالإضافة إلى انسدادها المتكرر الذى يتسبب فى تراكم مياه الأمطار.وأضاف لـ"الدستور"، أن هذا الأمر سيتكرر طوال فصل الشتاء فى حالة لم نجد تدخل فعلى من جانب حى المقطم، فمع زيادة المياه يجعلها تدخل إلى مدخل المنزل، ولذلك نطالب بالتدخل السريع من جانب أجهزة الحى.