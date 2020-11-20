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الجمعة 20 نوفمبر 2020 الموافق 05 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخزانة يستعد لاستئناف المباحثات مع الديمقراطيين بشأن تحفيز الاقتصاد

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 07:09 م
ستيفن منوشين
ستيفن منوشين
وكالات
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قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، اليوم الجمعة، إنه سيحاول إحياء محادثات حزمة تحفيز الاقتصاد المتوقفة مع الديمقراطيين في الكونجرس، في أول مؤشر خلال أسابيع على تحرك محتمل لتقديم إغاثة للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا في الأيام المتبقية من إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وذكر منوشين في تصريحات نقلتها وكالة بلومبرج للأنباء، أنه سيتحدث إلى السيناتور ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ وزعيم الحزب الجمهوري في مجلس النواب كيفين مكارثي- اليوم الجمعة- بشأن وضع استراتيجية للتعامل مع رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي وزعيم الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر.

وأضاف منوشين على شبكة "سي إن بي سي" التليفزيونية الأمريكية، أننا "نتجه لوضع خطة للجلوس مع بيلوسي وشومر ومحاولة إتمام مشروع قانون يستهدف المواطنين، الذين هم فعلا في أمس الحاجة إليه، ونأمل أن يعمل الديمقراطيون معنا ونأمل أن يتم ذلك".

كانت بيلوسي وشومر قد كتبا هذا الأسبوع إلى ماكونيل يطلبان منه العودة إلى طاولة المفاوضات بشأن مشروع قانون لتقديم حزمة تحفيز، لكنهما لم يقدما حتى الآن أي مؤشر على استعدادهما خفض مطالبهما بشأن خطة تحفيز بقيمة 2.4 تريليون دولار.

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