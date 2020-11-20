تحت المطر.. العشاق يتبادلون الورود بقصر النيل

شهد كوبري قصر النيل ومنطقة الكورنيش إقبالا من قبل العشاق والأزواج والأصدقاء، ظهر اليوم الجمعة، رغم تساقط زخات المطر، وسط أجواء تملؤها السعادة والسرور.وتبادل بعض المحبين الورود والزهور، والبعض الآخر فضل التقاط الصور التذكارية و"السيلفي"، كما شهدت شوارع الجزيرة سيولة مرورية وسير الأمور بشكل طبيعي.وكانت محافظة القاهرة والجيزة قد شهدوا هطول أمطار متوسطة على مختلف الأحياء، وسط طقس متقلب واكتساء السماء بالغيوم منذ صباح اليوم.