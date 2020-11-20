النيابة: اكتئاب شديد وراء انتحار طالب بالمعادى

أمرت نيابة المعادي الجزئية، اليوم الجمعة، تشريح جثة طالب عُثر عليه مشنوقا داخل غرفته في منزله بمنطقة "دجلة"، وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن وتسليم الجثة لذويها، وقررت النيابة استدعاء أسرة الطالب لسماع أقوالهم حول الواقعة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.وجاء في مناظرة النيابة أن الطالب في العقد الثالث من العمر، وفي المرحلة الثانوية العامة، وبفحص الجثة تم العثور على آثار كدمات متفرقة في الرقبة وزرقان حول العنق، بسبب الشنق، ووجود انتفاخ في الوجه.وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن الطالب يعاني من مشكلة نفسية منذ شهرين بسبب انفصال والديه، مما أسفر عن معاناته من حالة اكتئاب، وكان يجلس لساعات طويلة داخل غرفته، وخطط للتخلص من حياته بسبب وحدته وعدم استجابة والديه له بالعودة مرة أخرى والحياة معًا.وتبين أن المنتحر كان يكتب مذكرات في كشكول خاص في غرفته، وتبين أنه في آخر ورقة دوَّن رسائل لأسرته جاء بها: "أنتوا مش عايزني بس هتوحشونى".البداية عندما تلقى المقدم إسلام بكر، رئيس مباحث المعادي، إخطارا من الأهالي يفيد بالعثور على طالب مشنوقا بأحد الشوارع الجانبية بمنطقة دجلة المعادي، وتبين أن الطالب يعاني من مشاكل نفسية بسبب انفصال والدته، وأنه يرغب في الإقامة مع والده عقب الانفصال لكن الأب رفض إقامته معه.وأكدت التحريات أن الطالب أقدم على الانتحار عقب مروره بضائقة نفسية، وأنه كان يردد أن والده لا يرغب في وجوده: "أبويا وأمي مش عايزني"، تم تحرير المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.