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منوعات

أسعار الكتاكيت البيضاء والبلدى اليوم الجمعة 20-11-2020

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 12:03 ص
الكتاكيت البيضاء
الكتاكيت البيضاء
هبه محمد
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أسعار الكتاكيت البيضاء والكتاكيت البلدى في الأسواق اليوم الجمعة 20-11-2020 من ضمن اهتمامات المواطن المصري، نظرًا لحالة الإستقرار لأسعار الدواجن البلدي والدواجن البيضاء، واستقرار أسعار الكتاكيت البيضاء والكتاكيت البلدي في الأسواق أيضًا، ويستعترض لكم «الدستور» كافة المعلومات والتفاصيل الجديدة عن أسعار الكتاكيت البيضاء والكتاكيت البلدي في الأسواق اليوم الجمعة 20-11-2020، والتي تشمل «أسعار الكتاكيت البيضاء - أسعار الكتاكيت الساسو - أسعار الكتاكيت البلدي - أسعار الكتاكيت الأهالي - أسعار الكتاكيت بالشركات».

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الجمعة 20-11-2020
1 - أسعار الكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الجمعة 20-11-2020، يتراوح سعر الكتكوت الأبيض بالأسواق ما بين 7.75 إلى 10 جنيهات للفرخ.

2 - أسعار الكتاكيت الساسو في الأسواق اليوم الجمعة 20-11-2020، يتراوح سعر الكتكوت الساسو بالأسواق ما بين 4.25 إلى 6 جنيهات للفرخ.

3 - أسعار الكتاكيت البلدي في الأسواق اليوم الجمعة 20-11-2020، يتراوح سعر الكتكوت البلدي بالأسواق من 3 إلى 5 جنيهات للفرخ.

4 - أسعار الكتاكيت الأهالي في الأسواق اليوم الجمعة 20-11-2020، يتراوح سعر الكتكوت الأهالي بالأسواق مابين 7 إلى 9 جنيهات للفرخ.

5 - أسعار الكتاكيت الشركات في الأسواق اليوم الجمعة 20-11-2020، يتراوح سعر كتكوت الشركات بالأسواق مابين 9 إلى 11 جنيهات للفرخ.

ويهتم المواطن المصري بأسعار الدواجن البلدي وأسعار الدواجن البيضاء، نظراَ إلى أن أسعارها مناسبة لجميع الفئات، حيث أعلن عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية عن أسعار الدواجن اليضاء والبلدي وأيضًا أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الجمعة 20-11-2020، حيث سجلت أسعار الساسو 33 جنيهًا، والأوراك 25 جنيهًا، والبانيه 60 جنيهًا.

ومن ضمن التصريحات، أكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية، عن أستقرار أسعار الدواجن في الاسواق اليوم الجمعة 20-11-2020 في مصر، حيث سجلت أسعار الدواجن البيضاء 36 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار الدواجن البلدي حول 22 - 23 جنيهًا للكيلو، وتتراوح أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 19-11-2020 حول 5 إلى 7 جنيهات.

وفي سياق متصل، حصلت 14 شركة مصرية على شهادة خلوها من مرض أنفلونزا الطيور في يونيو، لضمان أفضل الأغذية الصالحة للمواطنين.

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