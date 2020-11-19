التحقيق في مقتل عجوز بـ8 طعنات داخل مسكنها بروض الفرج

تباشر نيابة شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار عمر طارق مدير نيابة الحوادث، التحقيق في مقتل سيدة عجوز تبلغ من العمر 90 عاما، داخل شقتها بدائرة قسم شرطة روض الفرج، بغرض سرقتها.البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة روض الفرج، بلاغ يفيد العثور على المجني عليها، مقتولة داخل منزلهم وتبين من التحريات الأولية، ووجود بعثرة بمحتويات الشقة، وسرقة مشغولات ذهبية عبارة ومبلغ مالي.وأوضحت تحريات المباحث الأولية، أن المجنى عليها تعرضت للطعن ٨ مرات، باستخدام سلاح أبيض "سكين"، وتبين أنها شعرت بالمتهم، حاولت منعه من سرقة مدخراتها، فقام بقتلها واستولى على جميع المشغولات الذهبية الخاصة بها، بالإضافة إلى مبلغ مالى كان ضمن مدخرات المجنى عليها وفرا هاربا.انتقل على الفور ضباط مباحث القسم، وبصحبتهم قوة أمنية لإجراء المعاينة الأولية، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.