رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 20 نوفمبر 2020 الموافق 05 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الجمعة 20-11-2020 فى البنوك المصرية

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 06:03 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
طباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر اليورو، اليوم الجمعة 20-11-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

عالميا، كشفت بيانات من البنك المركزي الأوروبي، أن فائض ميزان المعاملات الجارية المعدل لدول منطقة اليورو، اتسع إلى 25.2 مليار يورو في سبتمبر مقارنة مع 20.9 مليار يورو في أغسطس بفضل زيادة الفائض من تجارة السلع والخدمات.

وتراجع فائض ميزان المعاملات الجارية للمنطقة إلى 1.9 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2.3 % قبل عام ويرجع ذلك في معظمه إلى انخفاض الفائض من تجارة الخدمات وانخفاض تدفق الدخل الأساسي الذي يشمل أرباح الاستثمارات الخارجية.

محليًا، تراجع سعر اليورو اليوم في بنك مصر وبنك كريدي أجريكول، مقابل استقرار سعر اليورو أمام الجنيه في بنك الاستثمار العربي ومصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر اليورو في البنوك اليوم الجمعة 20-11-2020

تراجع سعر اليورو اليوم في بنك أتش أس بي سي فسجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.42، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.40، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.42، وفي بنك الإمارات دبي الوطني انخفض سعر اليورو امام الجنيه ليسجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.41، وفي بنك أبوظبي التجاري سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.41، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.42.

أسعار اليورو اليوم

وفي بنك قناة السويس استقرار سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.60 جنيه وللبيع 18.44، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.44، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.60 جنيه وللبيع 18.42، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.43، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 18.66 جنيه وللبيع 18.47، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.62 جنيه وللبيع 18.46.

كما استقر سعر اليورو أمام الجنيه في بنك تنمية الصادرات ليسجل للشراء 18.63 جنيه وللبيع 18.47، وفي البنك العقاري المصري العربي سجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.42، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.62 جنيه وللبيع 18.45، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 18.64 جنيه وللبيع 18.46، وفي بنك البركة الإسلامي فسجل للشراء 18.64 جنيه وللبيع 18.40.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصادر بـ«التعليم»: تقسيم الموظفين على أيام الأسبوع بعد قرار الوزراء وارد

موعد الإعلان عن صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة

بايدن: رفض ترامب الاعتراف بفوزى دليل على عدم تحليه بالمسؤولية

حقيقة دخول الأرض في ظلام مدته 3 أيام نهاية ديسمبر

الصور

image description

محافظ أسيوط: حلول عاجلة لحل أزمة الإقبال المتزايد على رياض الأطفال

image description

سفير بيلا روسيا يزور مدينة دمياط للأثاث

image description

باليد فقط..علي محمود يتأهب لمونديال الألعاب البارالمببية

image description

حكاية «محمود» أصغر مُنتج عسل النحل في مصر

image description

رئيس جامعة أسيوط يشهد سلسلة افتتاحات بمعهد جنوب مصر للأورام

الأكثر قراءة

حقيقة دخول الأرض في ظلام مدته 3 أيام نهاية ديسمبر

مصادر بـ«التعليم»: تقسيم الموظفين على أيام الأسبوع بعد قرار الوزراء وارد

شقيق الفنان فايق عزب: «دم أخويا فى رقبة معهد ناصر» (فيديو)

أسعار بورصة الدواجن الخميس 19-11-2020

إنفوجراف

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

image description

6 قواعد تحميك من الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

نجم الساعة

جميلة عوض: قرأت عن «البهاق» قبل تصوير «لازم أعيش» (حوار)

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 20-11-2020

منح مايكل بى جوردان لقب الرجل الأكثر جاذبية لعام 2020

سحر عبدالحق تبحث مع جهاز الكرة النسائية ترتيبات المعسكر المغلق

أسعار الكتاكيت البيضاء والبلدى اليوم الجمعة 20-11-2020

أيام زمان

سر «مينا هاوس».. بُنى بأحجار الأهرامات وارتبط به فرانك سيناترا لسبب غريب

3 نقاد يرسمون «سيناريو تخيلي» لحياة أحمد زكي حتى اليوم

«الأربعين والسبوع».. عادات بدأها الفراعنة واستمرت للآن

«سأصنع منك راقصة تشبه سامية جمال».. حكاية الأميرة الراقصة مديحة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
المصرى والبحث عن هوية
د. محمد عفيفي
السد العالى.. اليوبيل الذهبى «3-3»
جمال طه
الجيش المصرى ومعارك تأديب الجيش التركى
ماجد حبته
لدى أوباما أقوال أخرى
المزيد

الثقافة

تعرف على عروض وخصومات دور النشر بمعرض الأوبرا للكتاب

محاضرات فى البلاغة الجديدة.. جديد للباحث محمد مشبال

وزيرة الثقافة تشهد حفل تكريم الفائزين بمهرجان الموسيقى العربية.. اليوم

الليلة.. حفل الفنان فادى المغربى وفرقة الخان بقصر بشتاك