سعر اليورو اليوم الجمعة 20-11-2020 فى البنوك المصرية
الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 06:03 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر اليورو، اليوم الجمعة 20-11-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:
ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
عالميا، كشفت بيانات من البنك المركزي الأوروبي، أن فائض ميزان المعاملات الجارية المعدل لدول منطقة اليورو، اتسع إلى 25.2 مليار يورو في سبتمبر مقارنة مع 20.9 مليار يورو في أغسطس بفضل زيادة الفائض من تجارة السلع والخدمات.
وتراجع فائض ميزان المعاملات الجارية للمنطقة إلى 1.9 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2.3 % قبل عام ويرجع ذلك في معظمه إلى انخفاض الفائض من تجارة الخدمات وانخفاض تدفق الدخل الأساسي الذي يشمل أرباح الاستثمارات الخارجية.
محليًا، تراجع سعر اليورو اليوم في بنك مصر وبنك كريدي أجريكول، مقابل استقرار سعر اليورو أمام الجنيه في بنك الاستثمار العربي ومصرف أبوظبي الإسلامي.
كما استقر سعر اليورو أمام الجنيه في بنك تنمية الصادرات ليسجل للشراء 18.63 جنيه وللبيع 18.47، وفي البنك العقاري المصري العربي سجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.42، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.62 جنيه وللبيع 18.45، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 18.64 جنيه وللبيع 18.46، وفي بنك البركة الإسلامي فسجل للشراء 18.64 جنيه وللبيع 18.40.
ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
عالميا، كشفت بيانات من البنك المركزي الأوروبي، أن فائض ميزان المعاملات الجارية المعدل لدول منطقة اليورو، اتسع إلى 25.2 مليار يورو في سبتمبر مقارنة مع 20.9 مليار يورو في أغسطس بفضل زيادة الفائض من تجارة السلع والخدمات.
وتراجع فائض ميزان المعاملات الجارية للمنطقة إلى 1.9 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2.3 % قبل عام ويرجع ذلك في معظمه إلى انخفاض الفائض من تجارة الخدمات وانخفاض تدفق الدخل الأساسي الذي يشمل أرباح الاستثمارات الخارجية.
محليًا، تراجع سعر اليورو اليوم في بنك مصر وبنك كريدي أجريكول، مقابل استقرار سعر اليورو أمام الجنيه في بنك الاستثمار العربي ومصرف أبوظبي الإسلامي.
سعر اليورو في البنوك اليوم الجمعة 20-11-2020تراجع سعر اليورو اليوم في بنك أتش أس بي سي فسجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.42، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.40، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.42، وفي بنك الإمارات دبي الوطني انخفض سعر اليورو امام الجنيه ليسجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.41، وفي بنك أبوظبي التجاري سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.41، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.42.
أسعار اليورو اليوموفي بنك قناة السويس استقرار سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.60 جنيه وللبيع 18.44، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.44، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.60 جنيه وللبيع 18.42، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.43، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 18.66 جنيه وللبيع 18.47، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.62 جنيه وللبيع 18.46.
كما استقر سعر اليورو أمام الجنيه في بنك تنمية الصادرات ليسجل للشراء 18.63 جنيه وللبيع 18.47، وفي البنك العقاري المصري العربي سجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.42، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.62 جنيه وللبيع 18.45، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 18.64 جنيه وللبيع 18.46، وفي بنك البركة الإسلامي فسجل للشراء 18.64 جنيه وللبيع 18.40.