ضبط شاذ يعرض نفسه لممارسة الفجور عبر الإنترنت

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإعلان عن نفسه من خلال إحدى الصفحات على أحد المواقع على شبكة الإنترنت، ويبدى خلالها استعداده لممارسة الفجور.وبمواجهته أقر باعتياده ممارسة الفجور عن طريق الموقع المُشار إليه، وأضاف بإنشائه الصفحة المشار إليها لذات الغرض.. كما أمكن ضبط (هاتف محمول يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.